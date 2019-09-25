Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 13:05

Джакарта. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Лесные пожары в Индонезии могут отрицательно сказаться на темпах экономического роста, если эта проблема будет сохраняться, заявил зампредседателя Центробанка Индонезии Доди Буди Валуйо.

"Пожары, являющиеся причиной появления смога, будут оказывать давление на экономическую и деловую активность в случае их продолжения", - цитирует представителя ЦБ агентство Bloomberg.

В результате пожаров Индонезия, Малайзия и Сингапур уже несколько недель покрыты густым смогом. Это наносит ущерб сельскохозяйственному сектору страны, усиливая негативные последствия традиционной для этого времени года засухи, в результате чего производство пальмового масла и риса в некоторых частях Индонезии снижается.

Такая ситуация несет в себе риск увеличения цен на продовольствие в регионе, отмечают аналитики.

Доди Буди Валуйо заявил, что Центробанк сохраняет прогноз роста ВВП на 2019 год на уровне "нижней части диапазона 5-5,4%" и ожидает усиления темпов подъема до 5,1-5,5% в 2020 году.

"Последствия, оценить которые гораздо сложнее, касаются социальной сферы и экологии, - отметил он. - Это, в том числе, последствия для здоровья людей, образовательной деятельности, которая прервана, а также ущерб, причиненный окружающей среде".

По оценкам Всемирного банка, лесные пожары в Индонезии обошлись стране в $16 млрд, что на тот момент равнялось 1,9% ВВП страны.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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