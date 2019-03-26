Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 8:26

Лангкави (Малайзия). 26 марта. ИНТЕРФАКС - Контракт на поставку Россией многофункциональных истребителей Су-35 Индонезии остается в силе, заявил "Интерфаксу" во вторник заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.

"Совместная работа по данному проекту продолжается. Какой-либо информацией о заявлениях сторон об отказе от контракта на поставку истребителей Су-35 мы не располагаем", - сказал М.Петухов на выставке LIMA-2019.

Он отметил, что боевые, технические и ценовые параметры российского вооружения вполне устраивают партнеров России.

"Поставки российского вооружения и оказание услуг по его эксплуатации определяются исключительно условиями контрактов и не подвержены влиянию политической конъюнктуры и санкционного шантажа", - отметил М.Петухов, отвечая на вопрос об угрозе срыва данного контракта

М.Петухов возглавляет российскую делегацию на международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники "ЛИМА - 2019" в Малайзии.

Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35 через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году.

Появлялась информация о том, что Индонезия может отказаться от российских Су-35 из-за американских санкций. Однако в конце октября прошлого гола в кулуарах форума министров обороны государств АСЕАН глава военного ведомства Индонезии Рямизард Рякуду заявил о решении индонезийского правительства не выходить из соглашения о приобретении российских истребителей.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Отличительные особенности самолета - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги

1то др

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