Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 13:53

Лондон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Индонезия оказалась страной с самым высоким числом выявленных заражений Covid-19 на юго-востоке Азии, обойдя Филиппины, пишет газета The Guardian.

За сутки на территории Индонезии зарегистрировали 407 новых случаев заражения коронавирусом, всего заражение выявлено у 5 923 человек. Также в Индонезии скончались 24 человека, зараженных коронавирусом, за сутки, а всего число жертв в этой стране достигло 420 человек.

С начала вспышки коронавируса в стране провели тестирование у 42 тыс. человек.

На Филиппинах, другой густонаселенной стране, выявлено свыше 5,8 тыс. случаев заражения COVID-19. Скончались там 387 человек.

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