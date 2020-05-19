Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 17:03

Брюссель. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис приветствовал во вторник выдвинутую накануне инициативу Германии и Франции по плану послекризисного восстановления экономики ЕС в 500 млрд евро бюджетных расходов.

"На следующей неделе мы представим план экономического восстановления Европейского союза, в основе которого лежит бюджет ЕС. Мы включим мощный инструмент восстановления, финансируемый через самый большой ресурс. В этом контексте я приветствую предложение Германии и Франции, которое ставит долгосрочный бюджет ЕС в центр наших действий", - сказал зампред ЕК, курирующий экономические вопросы, на пресс-конференции после видеосовещания министров экономики и финансов стран Евросоюза.

По его мнению, такой подход "также отражает масштаб проблемы, с которой сталкиваются наши экономики".

Домбровскис позитивно отреагировал на принятие во вторник Советом ЕС предложения Еврокомиссии о создании системы поддержки работников и предприятий - SURE - на 100 млрд евро. Он отметил, что "SURE поддержит рабочие места и доходы работников и самозанятых во время этого кризиса".

Зампред ЕК сообщил, что министры экономики и финансов стран ЕС в ходе видеосовещания обсудили новый общеевропейский гарантийный фонд, который будет создан Европейским инвестиционным банком. Этот фонд должен предоставить до 200 млрд евро на финансирование предприятий, в первую очередь, малых и средних, по всему Евросоюзу.

"Некоторые вопросы еще предстоит решить, и мы надеемся на скорые договоренности", - уточнил Домбровскис.

Он напомнил, что это часть мер, предложенных Еврокомиссией по немедленному реагированию на кризис, к которым также надо добавить поддержку со стороны Европейского механизма стабильности. В целом эти меры достигнут 540 млрд евро.

"Очевидно, что Европе потребуется гораздо больше, когда мы перейдем к фазе восстановления", - подчеркнул при этом заместитель председателя Европейской комиссии.

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