Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 14:15

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Йенс Столтенберг заявил в четверг журналистам о том, что обсуждал с главой минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр германские инициативы по северу Сирии.

"Предложения Германии, министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр зависят от решения ООН. Это - процесс, поэтому сейчас невозможно сказать, будет ли это легко или сложно. Я думаю, перед принятием какого-либо решения эти предложения должны быть обсуждены более детально", - сказал он перед началом встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Ранее в интервью "Немецкой волне" Крамп-Карренбауэр сказала: "Я предлагаю создать зону безопасности под международным контролем с участием Турции и России".

Крамп-Карренбауэр пообещала обсудить инициативу на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24 и 25 октября. Решение, будет ли бундесвер принимать участие в контроле за небезопасным регионом, остается за бундестагом. Неизвестно, поддержат ли инициативу партнеры ХДС/ХСС по "Большой коалиции" СДПГ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - "ИФ") в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В конце прошлой недели в ходе визита в Турцию вице-президента США Майкла Пенса была достигнута договоренность о приостановке Анкарой на пять дней операции на одном из участков сирийско-турецкой границы.

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