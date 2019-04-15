Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 12:54

Дубай. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Зарубежные страны способствуют разжиганию конфликта в Ливии, а не его прекращению, заявили в Лиги арабских государств (ЛАГ).

"Ежедневно происходит вмешательство в дела Ливии со стороны других стран. Эти государства играют роль подстрекателей, а не стараются положить конец конфликту", - сказал спецпредставитель ЛАГ в Ливии Салах Эддин аль-Джамали в интервью агентству "Анадолу".

По словам спецпредставителя, ЛАГ считает необходимым диалог между противоборствующими сторонами.

"Лига стремится помочь сохранить единство Ливии и ее территориальную целостность, а также преодолеть разногласия в позициях сторон", - добавил он.

Спецпредставитель ЛАГ в Ливии называл конфликт в этой стране "дестабилизацией ситуации в области безопасности арабских стран".

4 апреля командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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