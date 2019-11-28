Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 10:17

Париж. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад предупредил, что процесс восстановления пострадавшей от боевых действий Сирии не будет быстрым, но не знает, сколько именно он может продлиться.

"Последние полгода компании начинают приезжать из-за границы, чтобы затем инвестировать в Сирию. Но темп этих инвестиций будет медленными в нынешних условиях, разумеется, из-за санкций", - сказал Асад в интервью журналу "Пари-матч".

При этом собеседник издания заверил, что эти санкции "можно обойти, и мы начали, в координации с этими компаниями, искать способы, чтобы это сделать".

"Они (компании - ИФ) начнут в скором времени инвестировать в Сирию. Но я все же реалист, и поэтому (считаю - ИФ), что это не означает, что процесс восстановления будет быстрым", - отметил сирийский президент.

Он добавил, что не знает, сколько именно продлится этот период восстановления, но на него точно уйдут годы. Однако он заявил, что правительство активно занимается этим вопросом.

"Если говорить о восстановлении, вы можете поехать, например, в Алеппо, который был сильно разрушен террористами. И вы увидите большую разницу, потому что государство занимается восстановлением наряду с гражданами страны", - сказал Асад.

Вместе с тем, президент Сирии указал, что, несмотря на санкции, сирийская промышленность развивается. В частности, по его словам, удалось добиться успехов в сфере фармацевтики.

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