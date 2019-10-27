Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Лидеры ряда стран в воскресенье поздравили президента США Дональда Трампа с ликвидацией главаря группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
"Я хотел бы поздравить президента Трампа со впечатляющим успехом - гибелью главаря ИГ аль-Багдади", - отметил в своем заявлении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в твиттере поздравила США и пообещала, что ее страна продолжит бороться против ИГ, "совместно с партнерами, приспосабливаясь к развитию событий в регионе (на Ближнем Востоке - ИФ)".
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что смерть лидера террористов - "это важный этап в нашей борьбе против терроризма". "Однако война против ИГ еще не выиграна", - подчеркнул он.
"Мы будем работать с партнерами по коалиции, чтобы раз и навсегда положить конец варварским деяниям ИГ", - добавил Джонсон.
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