Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 17:29

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Лидеры ряда стран в воскресенье поздравили президента США Дональда Трампа с ликвидацией главаря группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

"Я хотел бы поздравить президента Трампа со впечатляющим успехом - гибелью главаря ИГ аль-Багдади", - отметил в своем заявлении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в твиттере поздравила США и пообещала, что ее страна продолжит бороться против ИГ, "совместно с партнерами, приспосабливаясь к развитию событий в регионе (на Ближнем Востоке - ИФ)".

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что смерть лидера террористов - "это важный этап в нашей борьбе против терроризма". "Однако война против ИГ еще не выиграна", - подчеркнул он.

"Мы будем работать с партнерами по коалиции, чтобы раз и навсегда положить конец варварским деяниям ИГ", - добавил Джонсон.

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