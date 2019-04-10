Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 6:20

Пхеньян. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Чрезвычайные и полномочные послы Палестины Исмаил Ахмед Мохамед Хассан и России Александр Мацегора в КНДР передали поздравления северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю Дня Солнца.

Как следует из сообщения посольства России в КНДР, опубликованном в Facebook, 10 апреля дуайен и вице-дуайен дипломатического корпуса в Пхеньяне - палестинский и российский послы - встретились в здании корейского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

"В соответствии с принятой здесь протокольной традицией, от имени аккредитованных в Пхеньяне глав дипломатических миссий министру были переданы корзина цветов и поздравительное письмо на имя председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына по случаю отмечаемого 15 апреля Дня Солнца", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Ли Ён Хо поблагодарил послов за проделанную работу, направленную на "укрепление дружественных отношений" между странами, и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

День Солнца - государственный праздник в КНДР. Отмечается 15 апреля в честь дня рождения Ким Ир Сена, которого в Северной Корее называют "Солнцем нации".

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