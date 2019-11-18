Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 16:26

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, семь сотрудников кондитерской фабрики погибли в результате авианалета в ливийской столице Триполи, сообщает в понедельник Associated Press.

Среди погибших, согласно данным представителя министерства здравоохранения Ливии, пять иностранцев, и два ливийца.

Кроме того, порядка 15 иностранцев, в большинстве своем выходцы Нигера и Бангладеш, получили ранения. Их госпитализировали.

Авиаудару подвергся район Вади Рабие, находящийся в южной части города, где уже несколько месяцев не стихают беспорядки.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Фаризом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который проводит операцию против Триполи.

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