Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 10:06

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, вероятно, говорил шутливо и с иронией, когда обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не вмешиваться в американские выборы, сообщили в пятницу западные СМИ.

Перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, заявит ли он российскому лидеру о недопустимости вмешательства в выборы 2020 года. Американские журналисты очень часто задают Трампу именно этот вопрос, когда речь заходит о его контактах с Путиным.

"Конечно, я сделаю это", - ответил Трамп. Затем, повернувшись к Путину, он, улыбнувшись, дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".

Мировые СМИ вынесли сообщения о словах Трампа на первые полосы, причем многие усмотрели иронию в тональности президента США.

Так, агентство ЭФЭ, сообщает, что Трамп "саркастически попросил не вмешиваться в выборы 2020 года в США". По утверждению агентства, Трамп, говоря о выборах, слегка повернулся к Путину, но не посмотрел ему в глаза.

Агентство Associated Press обратило внимание, что, обращаясь к Путину, Трамп указал на него пальцем и ухмылялся, а затем "весело повторил свою просьбу". По утверждению агентства, Трамп выглядел так, как будто шутил. Путин в ответ улыбнулся, отмечает агентство.

Телеканал CNN, регулярно критикующий американского президента, счел, что Трамп сделал Путину "несерьезное предупреждение", и обратил внимание, что вопрос вмешательства в выборы Трамп затронул только тогда, когда его об этом спросили журналисты. Делегация Трампа, в том числе, госсекретарь США Майк Помпео, улыбались, когда Трамп обратился к Путину, отмечает телеканал. По мнению телеканала, высказывание Трампа выглядело шутливым.

Газета The Wall Street Journal написала, что тон Трампа "остается открытым для интерпретации". Газета заметила, что Трамп говорил "с легкой улыбкой".

Los Angeles Times сочла, что заявление Трампа было "скорее не жестким упреком, а саркастичной шуткой между друзьями".

1мм 1во*

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