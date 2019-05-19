Этот контент был опубликован 19 мая 2019 г. 4:26

Мадрид. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Пятеро иностранных туристов погибли в Гондурасе в минувшую субботу, когда самолет, в котором они летели, рухнул в океан, сообщили местные власти.

Частный самолет Piper PA-32-260 совершал рейс между популярным у туристов из США, Канады и Европы островом Роатан в Карибском море и портовым городом Трухильо.

Из пяти погибших туристов четверо - канадцы, гражданство еще одного пока не установлено.

Самолет рухнул в океан вскоре после влета с Роатана, о причинах и обстоятельствах аварии пока не сообщается.

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