Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 13:28

Лондон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - В рамках реализации международного Договора по открытому небу инспекторы США и ФРГ в среду выполнили очередной многочасовой наблюдательный полет над территорией России на шведском военном самолете SAAB-340B, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет наблюдения, взлетевший с подмосковного аэродрома Кубинка, совершил полет над южными районами Центрального федерального округа, в том числе над Московской, Тульской и Рязанской областями. Полет продолжался около четырех часов.

Шведский военный самолет SAAB-340B прибыл на аэродром Кубинка 7 октября.

Перед этим официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова сообщила, что совместная миссия США и ФРГ с 7 по 11 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией РФ.

"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - сообщало издание.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Между тем, как ранее сообщил телеканал CNN, ссылаясь на информированный источник, администрация президента США Дональда Трампа собирается вскоре заявить о планах выхода из Договора по открытому небу.

Демократы Сената и Палаты представителей США уже обратились к министру обороны Марку Эсперу и госсекретарю Майку Помпео с призывом отказаться от этих планов.

"Договор по открытому небу является критическим элементом безопасности США и Европы, и решение о выходе будет еще одним ударом по региональной стабильности, а также по безопасности Украины", - написали в своем обращении Роберт Менендес и Джек Рид, зампредседатели комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Сената, а также председатели аналогичных комитетов Палаты представителей Элиот Энгел и Адам Смит.

Белый дом и Пентагон не ответили на просьбы CNN прокомментировать этот вопрос.

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