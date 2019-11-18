Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 0:19

Брюссель. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС и Европейский парламент достигли соглашения о бюджете Евросоюза на 2020 год, в котором основное внимание уделяется экономическому росту и конкурентоспособности, борьбе против климатических изменений и другим приоритетам ЕС, таким как безопасность и управление миграцией.

"Общая сумма обязательств составляет 168,7 млрд евро. Это на 1,5% больше по сравнению с бюджетом 2019 года с поправками", - говорится в коммюнике совета, распространенном в Брюсселе в ночь на вторник.

Общая сумма платежей предусмотрена в 153,6 млрд евро, что означает увеличение на 3,4% по сравнению с 2019 годом.

"Это увеличение отражает продолжающееся осуществление программ на 2014-2020 годы в полном объеме", - объясняется в документе.

В нем уточняется: "Согласованные цифры основаны на предпосылке, что Великобритания продолжит в полной мере участвовать в финансировании и исполнении бюджета ЕС на 2020 год".

Одновременно Европейская комиссия (ЕК) отметила, что достигнутое согласие институтов ЕС позволит союзу "сосредоточить свои ресурсы на приоритетах, которые имеют важное значение для граждан: климатические изменения, рабочие места, молодежь, безопасность и солидарность".

Член Еврокомиссии по бюджету Гюнтер Эттингер заявил по этому случаю: "Бюджет ЕС на 2020 год отмечен преемственностью - он является последним в рамках текущего долгосрочного бюджета и последним, предложенным и согласованным комиссией (председателя ЕК Жан-Клода - ИФ) Юнкера. Он будет направлять ресурсы туда, где есть потребности. Это поможет создавать рабочие места, решать проблему изменения климата и привлекать инвестиции по всей Европе. Это позволит инвестировать в молодежь и сделать Европу более безопасной".

"Теперь мы должны сосредоточиться на своевременном принятии следующего долгосрочного бюджета, чтобы суметь обеспечить определенность и стабильность для наших бенефициаров и продолжать создавать добавленную стоимость ЕС для всех", - добавил еврокомиссар.

1ов ют

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!