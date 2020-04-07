Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 10:46

Берлин. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Институт Роберта Коха разработал приложение, которое позволит следить за распространением коронавируса через "умные часы", сообщил глава института Лотар Вилер.

"Данные, полученные через фитнес-часы и "умные часы" могут давать указания на симсптомы COVID-19. Это, например, температура, меньшая активность, изменение сна", - сказал Вилер во вторник журналистам в Берлине.

По его словам, разработанное приложение для смартфона носит название Corona-Datenspende. Его использование добровольно, данные поступают в систему института анонимно, но при использовании приложения человек сообщает свой пол, возраст и данные о собственной физической активности, а также почтовый индекс.

"Алгоритмы приложения узнают симптомы, которые в том числе могут быть связаны с коронавирусом. Это, например, повышенный пульс в состоянии покоя или измененное поведение сна и физической активности", - сказал Вилер.

Данные после скачивания программы на смартфон и подключения к часам будут поступать в институт Роберта Коха, на их основе будет составляться карта возможных очагов заражения. При этом приложение не является тестом на наличие коронавируса и сами пользователи не смогут посредством него узнать, действительно ли они заболели.

1тф ар

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