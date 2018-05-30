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Брюссель. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Киеву следовало бы избегать делать то, в чем он упрекает других: распространять ложные новости, заявил в среду в интервью телеканалу TV5MONDE министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, говоря об инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко.

"Не борются против пропаганды или ложных новостей с помощью других ложных новостей. Не думаю, что должны употребляться те же методы. Так что, конечно, возникают вопросы по этому сюжету", - сказал глава МИД Бельгии.

По его словам, "операции, как эта, требуют объяснений, и, думаю, по журналистской части тоже". "Видеть журналиста, участвующего в такого рода затее, это, конечно, ставит вопросы", - отметил Д.Рейндерс.

"Кстати, я не думаю, что это облегчит возобновление дискуссий в рамках того, что называют "нормандским форматом", чтобы вернуться к беспристрастности и найти решения для Украины. Такие методы вызывают вопросы", - подчеркнул глава бельгийской дипломатии.

Ранее в среду российский журналист А.Бабченко, о гибели которого от пулевых ранений в спину украинские власти объявили накануне, заявил на пресс-конференции в Киеве, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов на территории Украины за месяц до его мнимого убийства.

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Интерфакс