Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 13:44

Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Государственный интернет-провайдер Венесуэлы Cantv во вторник ограничил доступ к Twitter, Periscope, Facebook и другим социальным сетям на территории страны, сообщают латиноамериканские СМИ со ссылкой на организацию Netblocks, которая отслеживает интернет-трафик в мире.

Эта мера была принята после того, как венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла Карлота", на котором объявивший себя президентом Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие.

"В настоящее время я встречаюсь с (командующими - ИФ) основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода" (свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро - ИФ)", - написал он в твиттере.

Также Х.Гуайдо призвал жителей Каракаса собираться у этой авиабазы.

Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!