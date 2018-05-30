Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 16:31 30.05.2018 - 16:31

Париж. 30 мая. ИНТЕРФАКС - В Интерполе в среду заявили, что никогда не выдавали ордер о розыске и временном задержании сооснователя Hermitage Capital Уильяма Браудера.

"Не имеется, и никогда не имелось красного уведомления (фактически ордера на арест - ИФ) для Билла Браудера. Господин Браудер не разыскивается по каналам Интерпола", - говорится в заявлении организации, опубликованной на ее странице в Twitter.

Ранее в среду У.Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, сообщил, что был задержан в среду в Мадриде по действующему ордеру РФ, который является уже шестым по счету. Однако через несколько часов бизнесмен был отпущен.

Генпрокуратура несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи У.Браудера, который в России заочно осужден за ряд тяжких финансовых преступлений. В настоящее время правоохранительные органы России продолжают расследование ряда уголовных дел в отношении У.Браудера по эпизодам мошенничества, связанного с захватом активов крупных российских предприятий.

На протяжении этого времени Генпрокуратурой неоднократно направлялись в Интерпол запросы о задержании У.Браудера, однако Генеральный секретариат службы заявлял о невозможности его исполнения, считая преследование политически мотивированным.

1эф во пч

Neuer Inhalt Horizontal Line