Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 6:57

Пекин. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Инфляция в Китае в ноябре ускорилась до максимума с января 2012 года на фоне продолжающегося стремительного повышения цен на свинину, тогда как цены производителей вновь снизились.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 4,5% в годовом выражении после подъема на 3,8% в октябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост цен в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,4%, замедлившись с 0,9% в октябре.

Эксперты в среднем ожидали повышения потребительских цен в Китае на 4,2% в годовом и на 0,1% в помесячном выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.

Стоимость продуктов питания в КНР в прошлом месяце подскочила на 19,1% - это самый значительный скачок более чем за 11 лет.

Рост цен на свинину продолжился девятый месяц подряд: в ноябре они взлетели на рекордные 110,2%. Вспышка заболевания африканской чумы свиней (АЧС) существенно сократила поголовье этих животных в стране. Тем не менее, в помесячном выражении повышение стоимости свинины замедлилось до 3,8% по сравнению с 16,3% в октябре.

Непродовольственные товары выросли в цене в ноябре на 0,9% в годовом выражении после подъема на 1% в предыдущий месяц.

В январе-ноябре инфляция составила 2,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Целью правительства страны является удержание темпов роста показателя ниже 3%.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце упали на 1,4% в годовом выражении после снижения на 1,6% в октябре, сообщило ГСУ. Консенсус-прогноз экспертов предполагал сокращение на 1,5%.

Индекс PPI в ноябре относительно предыдущего месяца уменьшился на 0,1%.

Служба финансово-экономической информации

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