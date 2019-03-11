Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 6:58

Пекин. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Темпы роста потребительских цен в Китае в феврале 2019 года замедлились до минимума за 13 месяцев на фоне торможения продовольственных цен, при этом повышение цен производителей осталось на самом низком уровне с сентября 2016 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,5% в годовом выражении после подъема на 1,7% в январе, свидетельствуют опубликованные в минувшие выходные данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем также прогнозировали замедление инфляции в Китае в феврале до 1,5%.

Цены на продукты питания в Китае повысились на 0,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после подъема на 1,9% в январе. В том числе свежие овощи прибавили в цене 1,7% после повышения на 3,8% месяцем ранее, рост стоимости фруктов рост замедлился с 5,9% до 4,8%, а цены на свинину ускорили падение с 3,2% до 4,8%.

Непродовольственные товары подорожали на 1,7% третий месяц подряд. Цены на одежду выросли на 2%, товары для дома - на 1,3%, транспорт и связь подешевели на 1,2%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились в феврале на 1%, самыми быстрыми темпами за год.

Базовая инфляция без учета волатильных цен на продовольствие и энергоносители составила в феврале 1,8% по сравнению с 1,9% месяцем ранее.

Рост цен производителей (индекс PPI) в феврале остался на уровне 0,1% в годовом выражении, сообщило ГСУ. Аналитики ожидали небольшого усиления подъема - до 0,2%. Существенное торможение показателя, совпавшее с прогнозами экспертов, подчеркивает ослабление спроса в Китае в условиях замедления экономического подъема.

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