Париж. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Рост потребительских цен в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), резко замедлился в апреле 2020 года на фоне обвала цен на энергоносители, - до 0,9% в годовом выражении с 1,7% в марте.

Стоимость энергоносителей в апреле рухнула на 12,2%, максимальными темпами с сентября 2015 года, после снижения на 3,7% в марте. Тем временем, цены на продукты питания подскочили на 4,2%, что стало самым существенным подъемом с января 2012 года. В марте продукты питания подорожали на 2,4%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в странах ОЭСР замедлилась в апреле до 1,6% - минимума для этого показателя с февраля 2014 года - по сравнению с мартовскими 2,1%.

Предварительных данных по инфляции в ОЭСР за май пока нет, однако первая оценка статистического управления Европейского союза указала на замедление темпов роста потребительских цен в еврозоне до 0,1% с апрельских 0,3%.

Как отмечается в сообщении ОЭСР, замедление инфляции или снижение потребительских цен было отмечено в апреле во всех крупных экономиках. Так, в Канаде потребительские цены упали впервые с сентября 2009 года - на 0,2% в годовом выражении после подъема на 0,9% в марте. В США инфляция замедлилась до 0,3% с 1,5% в марте, в Великобритании - до 0,9% с 1,5%, в Германии - до 0,9% с 1,4%, во Франции - до 0,3% с 0,7%, в Японии - до 0,1% с 0,4%. В Италии потребительские цены не изменились в апреле (в марте они выросли на 0,1%).

Инфляция в еврозоне в позапрошлом месяце замедлилась до 0,3% с 0,7%, показатель потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 0,9% после повышения на 1,1% в марте.

В странах G20 потребительские цены в апреле увеличились на 2,4% после подъема на 3,2% в марте.

Инфляция в Аргентине в апреле замедлилась до 45,6% с 48,4% в марте, в Китае - до 3,3% с 4,3%, в Бразилии - до 2,4% с 3,3%, в Индонезии - до 2,7% с 3%, в Саудовской Аравии - до 1,3% с 1,5%, в Индии - до 5,4% с 5,5%.

В России инфляция ускорилась в апреле до 3,1% с 2,5%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

пк ко ав*

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