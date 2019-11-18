Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 12:50

Вашингтон. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Значительный объем данных, ставший доступным порталу The Intercept, указал на вовлеченность иранских спецслужб в политическую жизнь Ирака, сообщила в понедельник газета New York Times.

По данным газеты, отчеты министерства национальной безопасности Ирана "детально указывают на то, насколько яростно Тегеран работал над тем, чтобы вмешаться в иракские дела", а также на роль Касема Солеймани, командующего спецподразделением "Аль-Кодс" иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

В октябре стало известно, что когда протесты в Ираке только начались, Касем Солеймани совершил визит в Багдад.

Западные СМИ отмечают, что Ирак имеет тесные связи как с Тегераном, так и с Вашингтоном, однако США выступают против влияния Ирана в регионе.

1ви ар*

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