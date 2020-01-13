Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 12:04

Берлин. 13 января. ИНТЕРФАКС - Позиция Берлина по "Северному потоку 2" не изменилась после информации о возможной задержке строительства на год из-за санкций США, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Наша позиция по "Северному потоку 2" не изменилась", - сказал Зайберт, отвечая в понедельник на вопрос "Интерфакса".

По его словам, строительство газопровода - это "экономический проект", Берлин считает, что он должен состояться, но транзит российского газа через Украину также должен быть сохранен.

"Центрально и важно чтобы Украина оставалась транзитной страной. Поэтому мы приветствуем, что усилия ЕС привели к успеху и к транзитному соглашению между Россией и Украиной", - указал представитель правительства ФРГ.

Принятые США 20 декабря санкции в отношении трубоукладчиков "Северного потока 2" заставили компанию Allseas остановить работы на магистрали. Один из вариантов достройки магистрали - российскими мощностями. В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое строительное судно, которое позднее получило название "Академик Черский". Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.

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