Инцидент в Берлинском соборе не был терактом - полиция
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Берлин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Полиция ФРГ исключила возможность теракта в Берлинском кафедральном соборе после инцидента со стрельбой, сообщают в воскресенье местные СМИ.
"У нас нет информации, что подозреваемый руководствовался террористическими или исламистскими мотивами", - заявил представитель полиции.
Он добавил, что этому мужчине 53 года, он австриец. В соборе он размахивал ножом и говорил агрессивные вещи.
Ранее сообщалось, что полиция выстрелила в ногу мужчине, который бесчинствовал в Берлинском кафедральном соборе.
1эф аг
Интерфакс