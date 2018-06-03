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Этот контент был опубликован 3 июня 2018 г. 18:43 03.06.2018 - 18:43

Берлин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Полиция ФРГ исключила возможность теракта в Берлинском кафедральном соборе после инцидента со стрельбой, сообщают в воскресенье местные СМИ.

"У нас нет информации, что подозреваемый руководствовался террористическими или исламистскими мотивами", - заявил представитель полиции.

Он добавил, что этому мужчине 53 года, он австриец. В соборе он размахивал ножом и говорил агрессивные вещи.

Ранее сообщалось, что полиция выстрелила в ногу мужчине, который бесчинствовал в Берлинском кафедральном соборе.

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