Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 16:45

Лондон. 29 ноября. ИТНЕРФАКС - Служба полиции Лондона не исключает, что инцидент на Лондонском мосту может быть связан с терроризмом, о чем она сообщила в пятницу в твиттере.

"На данном этапе обстоятельства, связанные с инцидентом на Лондонском мосту, остаются неясными. Как бы там ни было, в качестве мер предосторожности мы сейчас реагируем на этот инцидент, как на связанный с терроризмом", - сообщает служба столичной полиции.

Отмечается, что полицейские нанесли одному человеку огнестрельное ранение.

Ранее в пятницу британская полиция сообщила о нападении с ножом возле Лондонского моста.

"В полицию в 13:58 (16:58 мск) поступило сообщение о нападении с ножом вблизи Лондонского моста", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

В полиции отметили, что один человек задержан и есть раненые.

1ви ар

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