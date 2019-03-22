Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 9:04

Рим. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Утренний инцидент у консульского отдела России в Греции, когда неизвестные бросили, предположительно, гранату в сторону здания дипучреждения, не повлиял на его работу, сообщает посольство РФ в Греции в пятницу.

"Сегодняшнее происшествие у консульского отдела посольства не повлияло на работу консульского отдела или других подразделений заграничного учреждения", - говорится в заявлении диппредставительства в Twitter.

"Решительно осуждаем подобные противозаконные действия", - подчеркивает в нем.

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