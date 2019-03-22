Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 10:44

(дополненная версия, добавлен комментарий МИД Греции)

Рим. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Утренний инцидент у консульского отдела России в Греции, когда неизвестные бросили, предположительно, гранату в сторону здания дипучреждения, не повлиял на его работу, сообщает посольство РФ в Греции в пятницу.

"Сегодняшнее происшествие у консульского отдела посольства не повлияло на работу консульского отдела или других подразделений заграничного учреждения", - говорится в заявлении диппредставительства в Twitter.

"Решительно осуждаем подобные противозаконные действия", - подчеркивает в нем.

Также посольство России в Греции выразило признательность греческим властям за оперативную реакцию.

"Признательны за оперативную реакцию греческих компетентных властей, поддерживаем с ними плотный контакт", - отмечается в заявлении.

Со своей стороны МИД Греции "безоговорочно осуждает" нападение.

"Власти Греции предприняли все необходимые шаги для расследования инцидента, а также, чтобы привести к ответственности виновных", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что камеры безопасности зафиксировали, как два человека на мотоцикле бросили небольшой предмет через забор. В результате нанесен незначительный материальный ущерб.

Речь могла идти о гранате.

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