(дополненная версия, добавлен комментарий МИД Греции)
Рим. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Утренний инцидент у консульского отдела России в Греции, когда неизвестные бросили, предположительно, гранату в сторону здания дипучреждения, не повлиял на его работу, сообщает посольство РФ в Греции в пятницу.
"Сегодняшнее происшествие у консульского отдела посольства не повлияло на работу консульского отдела или других подразделений заграничного учреждения", - говорится в заявлении диппредставительства в Twitter.
"Решительно осуждаем подобные противозаконные действия", - подчеркивает в нем.
Также посольство России в Греции выразило признательность греческим властям за оперативную реакцию.
"Признательны за оперативную реакцию греческих компетентных властей, поддерживаем с ними плотный контакт", - отмечается в заявлении.
Со своей стороны МИД Греции "безоговорочно осуждает" нападение.
"Власти Греции предприняли все необходимые шаги для расследования инцидента, а также, чтобы привести к ответственности виновных", - отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что камеры безопасности зафиксировали, как два человека на мотоцикле бросили небольшой предмет через забор. В результате нанесен незначительный материальный ущерб.
Речь могла идти о гранате.
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