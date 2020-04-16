Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 17:35

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - США сожалеют в связи с недавним инцидентом, когда российский истребитель Су-35 пролетел вблизи американского патрульного самолета P-8A Poseidon над Средиземным морем, заявил в четверг верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

"Очевидно, это вызывает сожаление", - сказал он на брифинге, добавив, что лично изучал видеозапись и пытался определить намерения пилота российского самолета.

"На данный момент моя точка зрения заключается в том, что вероятно, в большей степени это был больше непрофессионализм, а не преднамеренный (поступок - ИФ)", - отметил Уолтерс.

По его словам, США ведут расследование происшествие, и американские представители в Москве дали понять российской стороне о "недовольстве" в связи с этим инцидентом.

Ранее в Пентагоне сообщили, что российский истребитель Су-35 сильно сблизился с американским противолодочным самолетом P-8A Poseidon, причем в Вашингтоне сочли действия самолета РФ рискованными.

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