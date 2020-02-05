Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 21:36

Стамбул. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Инцидент с жёсткой посадкой пассажирского самолета в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен привел к гибели одного человека, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на главу Минздрава Турции Фахреттина Коджу.

Министр добавил, что, по последним данным, 157 человек получили травмы.

Ранее поступали данные о 120 раненых.

В среду вечером стало известно, что следовавший из Измира пассажирский самолет турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся. На его борту находились 177 человек и шесть членов экипажа.

Самолет развалился на три части. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. Причиной происшествия называют жесткую посадку, которая произошла на фоне сложных погодных условий в Стамбуле - ливня и сильного ветра.

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