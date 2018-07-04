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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 12:42 04.07.2018 - 12:42

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Иордания и Россия сходятся во мнении о необходимости скорейшего урегулирования ситуации на юге Сирии, Амман привержен своим обязательствам по южной зоне деэскалации, заявил глава иорданского МИД Айман Ас-Сафади.

"Сегодня на встрече с Сергеем Викторовичем (Лавровым) мы подчеркнули, что ситуация на юге должна быть урегулирована как можно скорее", - сказал А.Ас-Сафади журналистам в среду после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Он заявил, что решение проблемы на юге Сирии необходимо начинать с прекращения огня.

"Сильное беспокойство вызывает ситуация на юге Сирии. Эту проблему необходимо решать, она очень актуальна: начать с прекращения огня и затем решать вопросы, которые помогут избежать гуманитарной катастрофы в этом районе", - заявил он в среду на пресс-конференции.

"Иордания подтверждает свою приверженность обязательствам, которые имеются у нее по договоренности о зоне деэскалации, мы настроены на дальнейшее сотрудничество в урегулировании вопроса вокруг этой зоны", - подчеркнул министр.

А.ас-Сафади отметил, что приоритетным направлением в урегулировании ситуации на юге Сирии является политическое урегулирование с последующим решением гуманитарных вопросов.

Он напомнил, что правительство Иордании оказывают всю посильную поддержку находящимся на территории страны сирийским беженцам.

Также он в ходе визита в Москву он озвучил содержание устного послания короля Иордании Абдаллы II президенту РФ Владимиру Путину.

"Хотел бы передать теплые слова приветствия короля Иордании президенту Владимиру Путину. Король отмечает, что наши отношения развиваются хорошо, они основаны, прежде всего, на честности, дружбе и открытости. Наши двусторонние отношения способствуют не только продвижению наших с вами интересов, но и служат на благо установлению мира в регионе", - заявил глава МИД Иордании.

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