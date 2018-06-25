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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 12:51 25.06.2018 - 12:51

Дубай. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство Иордании больше не может принимать беженцев из Сирии, поскольку на территории королевства уже разместилось значительное их число, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя властей Джуману Гунаймат.

АП уточняет, что такие заявления прозвучали на фоне сообщений о наступлении сирийских правительственных сил на юго-западе Сирии в провинции Деръа, граничащей с Иорданий.

По словам Д.Гунаймат, "мы просто не можем принимать больше".

При этом она отметила, что Иордания работает с США и Россией для защиты своих национальных интересов.

АП напоминает, что власти Иордании зарегистрировали 660 тыс. беженцев, однако реальные цифры сирийцев, перебравшихся в соседнюю страну, в два раза больше.

По данным АП, ранее поступали сообщения, что США информировали боевиков в провинции Деръа о нежелании вмешиваться в ситуацию и защищать их от сирийских правительственных сил.

1аю ар

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