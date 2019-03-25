Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 16:15

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Король Иордании Абдалла Второй отменил визит в Румынию в знак протеста против планов Бухареста признать Иерусалим столицей Израиля.

Королевский двор объявил в понедельник, что такое решение монарх принял "в знак солидарности с Иерусалимом", сообщило информационное агентство Associated Press.

Накануне премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в Вашингтоне, что ее страна переводит посольство в Иерусалим.

Первым о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда посольства объявил в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп. Иерусалим также признали столицей Израиля Австралия, Бразилия, Гватемала, Гондурас и Чехия.

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