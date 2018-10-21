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Этот контент был опубликован 21 октября 2018 г. 16:21 21.10.2018 - 16:21

Дубай. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Король Иордании Абдалла II объявил о нежелании продлить действие приложений к израильско-иорданскому мирному договору от 1994 года, позволяющим Израилю арендовать у Иордании два пограничных участка - аль-Бакуру и аль-Гамр, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Мы реализуем наш полный суверенитет на нашей земле. При нынешней региональной ситуации наш приоритет - защищать наши интересы и делать то, что требуется для Иордании и иорданцев", - приводит АП выдержки из заявления короля.

Абдалла II отметил, что довел свое решение до сведения израильских властей.

Как отмечает АП, король не уточнил причины своего шага. Однако, по данным агентства, в Иордании многие требуют отменить эту часть соглашения с Израилем.

Западные СМИ напоминают, что Израиль арендовал два пограничных участка сроком на 25 лет, с возможностью продления аренды.

Договор между Израилем и Иорданией 1994 года был предназначен для нормализации отношений между двумя странами и урегулирования территориального спора.

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