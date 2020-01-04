Этот контент был опубликован 4 января 2020 г. 18:32

Дубай. 4 января. ИНТЕРФАКС - Территория иракской авиабазы "Балад" в субботы вечером подверглась ракетному обстрелу, сообщают арабские СМИ и следящие за обстановкой в Ираке пользователи соцсетей.

По некоторым данным, неизвестные выпустили три ракеты по авиабазе, находящейся примерно в 70 км от столицы Ирака. На ней, в частности, расположены военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против терроризма.

Официального подтверждения информации об обстреле не поступало.

Ранее в субботу СМИ сообщили о ракетном обстреле района Багдада, в котором расположено посольство США.

Обстановка в Ираке обострилась, когда ранее на этой неделе в результате авиаудара США близ Багдада был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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