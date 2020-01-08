Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 7:52

Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - В иракской армии сообщили, что не понесли потерь во время проведенного иранским Корпусом стражей Исламской революции обстрела, передают западные СМИ.

По информации военного командования Ирака, в общей сложности Иран выпустил 22 ракеты, 17 из них - по авиабазе "Аль-Асад" близ Багдада и еще пять - по военному объекту в районе Эрбиля. На обоих базируются силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ).

Две из 17 ракет, использованных для обстрела базы "Аль-Асад", не взорвались.

1во БП

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