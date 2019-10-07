Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 10:56

Брюссель. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Иракские военные признали, что в одном из районов Багдада, где в ходе беспорядков погибли 13 человек, в отношении манифестантов применялась "чрезмерная сила", сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление военных

Согласно заявлению, власти "начали привлекать к ответственности тех командиров, которые осуществляли эти противоправные действия", поскольку было зафиксировано "превышение допустимого предела самообороны".

Военные отметили, что премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди приказал "вывести все армейские подразделения из Мадинат-эс-Садра (пригород Багдада - ИФ) и заменить их силами федеральной полиции", а также призвал все силы соблюдать "правила участия" в митингах.

Накануне сообщалось, что очередные столкновения имели место в пригородном районе Мадинат-эс-Садр.

Ранее полицейские при поддержке армии попытались разогнать митингующих сразу в двух районах Мадинат-эс-Садр. При этом силы правопорядка применяли боевые патроны и слезоточивый газ.

В воскресенье МВД Ирака обнародовало данные, согласно которым за неделю протестов в стране погибли не менее 104 человек, а более 6 тыс. получили ранения.

Ранее на прошлой неделе премьер призвал силы безопасности действовать "в рамках международных стандартов" в подавлении демонстраций.

Он также призвал протестующих покинуть улицы Багдада и других иракских городов, пообещав, что правительство пойдет им навстречу в том, что касается реформ в социально-экономической сфере.

Среди реформ - увеличение пособий для нуждающихся семей, пособий по безработице и распределение земельных участков. Также власти пообещали бороться с безработицей среди молодежи. В частности, предлагается создать крупные торговые комплексы, куда люди смогут трудоустроиться.

1ви аю

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