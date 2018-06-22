Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 5:15 22.06.2018 - 05:15

Дубай. 22 июня. ИНТЕРФАКС - "Бригады Хезболлы" обещали отомстить за гибель своих бойцов при нанесении авиаудара по их позициям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

"Когда станет известно, кто несет ответственность, мы дадим надлежащий ответ, рука противостояния будет наносить удары повсеместно", - сказал официальный представитель "Бригады Хезболлы" Джафар аль-Хусейни в Багдаде во время траурной церемонии по погибшим.

Штаб ополченцев сообщил, что в ходе авианалета погибли 22 бойца, сражающихся в Сирии на стороне сил сирийского президента Башара Асада.

Удар был нанесен в ночь с 17 на 18 июня. Первоначально Дамаск и иракские ополченцы возложили ответственность за авианалет на руководимую США международную коалицию. Однако Пентагон опроверг участие ВВС коалиции в нанесении удара. В Вашингтоне считают, что он мог быть нанесен Израилем.

гк ад

Neuer Inhalt Horizontal Line