Дубай. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Иракские силы безопасности в среду открыли предупредительный огонь в попытках рассеять демонстрантов, вышедших на акции протеста в центре Багдада, сообщил в среду телеканал "Аль-Арабийя".
При этом, кроме сотрудников сил безопасности, в иракской столице были дислоцированы военнослужащие.
Однако руководство иракской полиции призвало проявлять сдержанность по отношению к демонстрантам.
По данным телеканала, в среду утром жители Ирака собрались на юго-востоке Багдада на демонстрацию против безработицы, правительственной коррупции и низкого качества общественных услуг.
Ранее сообщалось, что накануне три человека погибли в ходе массовых протестных акций в Багдаде после того, как силы безопасности начали разгон демонстраций.
Еще, по меньшей мере, 200 человек получили ранения.
Известно, что силы безопасности перекрывали дороги перед протестующими и применяли против них светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ.
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