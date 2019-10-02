Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 16:37

Дубай. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Иракские силы безопасности в среду открыли предупредительный огонь в попытках рассеять демонстрантов, вышедших на акции протеста в центре Багдада, сообщил в среду телеканал "Аль-Арабийя".

При этом, кроме сотрудников сил безопасности, в иракской столице были дислоцированы военнослужащие.

Однако руководство иракской полиции призвало проявлять сдержанность по отношению к демонстрантам.

По данным телеканала, в среду утром жители Ирака собрались на юго-востоке Багдада на демонстрацию против безработицы, правительственной коррупции и низкого качества общественных услуг.

Ранее сообщалось, что накануне три человека погибли в ходе массовых протестных акций в Багдаде после того, как силы безопасности начали разгон демонстраций.

Еще, по меньшей мере, 200 человек получили ранения.

Известно, что силы безопасности перекрывали дороги перед протестующими и применяли против них светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ.

1ви аю

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