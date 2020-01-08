Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 2:59

Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - К крупной операции против американских военных в Ираке приступили иракские "Силы народной мобилизации" (СНМ), известные также как Хашд аш-Шааби, сообщил иранский телеканал Press TV.

"Антитеррористическая группировка "Силы народной мобилизации", более известная как силы Хашд аш-Шааби, объявила о начале сокрушительной ответной операции против Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по американской авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака.

Как отмечается в сообщениях иранских СМИ, операция КСИР получила название "Мученик Сулеймани". По авиабазе был произведен пуск "десятков ракет класса "земля-земля" в качестве отмщения за гибель Касема Сулеймани".

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что в ночь на среду Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Он отметил, что "около 17:30 (23:30 мск вторника) Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке".

Он отметил, что "совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана".

Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

3 января стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.

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