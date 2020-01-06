Этот контент был опубликован 6 января 2020 г. 10:11

Дубай. 6 января. ИНТЕРФАКС - Влиятельный иракский богослов Муктада ас-Садр призвал шиитов поддержать Тегеран и сформировать международный альянс, сообщает в понедельник курдский информационный портал "Рудау".

"Я призываю иракское сопротивление в Ираке и вне Ирака незамедлительно провести встречу и объявить о формировании "Международной группы сопротивления", - приводит "Рудау" выдержки из заявления шиитского богослова.

Кроме того, он призвал закрыть посольство США в Багдаде и к бойкоту американских товаров.

Заявление ас-Садра распространено вскоре после того, как иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству Ирака вывести с территории страны все иностранные войска. Эту резолюцию ас-Садр назвал "жалким ответом" на нарушения иракского суверенитета со стороны США.

Ситуация в регионе вновь осложнилась после того, как 3 января близ аэропорта в Багдаде по указанию президента США Дональда Трампа американские военные провели операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани.

Позже руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

1ар ав

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