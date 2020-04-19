Дубай. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Иракский Курдистан подтвердил в воскресенье, что готов выполнять договоренности стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в соответствии с достигнутым между ними соглашением, сообщило государственное информагентство Ирака.

Сообщение было распространено по итогам переговоров министров нефти Ирака и Иракского Курдистана.

ОПЕК и другие производители нефти 12 апреля договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки с мая.

Иракский Курдистан - район Ирака, пользующийся правами широкой автономии.

1гк ав

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта