Этот контент был опубликован 19 апреля 2020 г. 16:34

Дубай. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Иракский Курдистан подтвердил в воскресенье, что готов выполнять договоренности стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в соответствии с достигнутым между ними соглашением, сообщило государственное информагентство Ирака.

Сообщение было распространено по итогам переговоров министров нефти Ирака и Иракского Курдистана.

ОПЕК и другие производители нефти 12 апреля договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки с мая.

Иракский Курдистан - район Ирака, пользующийся правами широкой автономии.

1гк ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!