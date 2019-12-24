Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 19:11

Дубай. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Парламент Ирака во вторник одобрил новый избирательный закон, который должен предоставить независимым кандидатам больше возможностей для избрания, передает агентство Associated Press (AP).

AP уточняет, что изменение избирательного законодательства было одним из ключевых требований демонстрантов, которые уже третий месяц подряд выходят на масштабные акции протеста в Ираке. Однако пока непонятно, как отреагировали протестующие на решение иракского парламента.

По данным агентства, новый закон вносит изменения в схему избирательных округов, и один депутат будет избираться от 100 тыс. человек. Победителем в избирательном округе объявляется кандидат, набравший большинство голосов, и при этом запрещается выставлять кандидатов от различных партий единым списком - практика, ранее позволявшая легко отсеивать конкурентов.

Как и предыдущая версия избирательного закона, новая его версия резервирует не менее четверти депутатских мест для женщин. Также предусмотрено квоты для религиозных меньшинств, в частности, христиан и езидов.

AP отмечает, большинство депутатов-курдов и некоторые сунниты бойкотировали голосование, в то время как влиятельный иракский шиитский богослов Муктада ас-Садр приветствовал принятие нового закона.

AP напоминает, что очередные выборы в 329-местный парламент Ирака состоялись в мае 2018 года. Парламент избирается каждые четыре года, однако протестующие призывают к досрочным выборам.

В ноябре аятолла Али ас-Систани - самое влиятельное духовное лицо среди иракских шиитов - заявлял о солидарности с протестующими и указывал на необходимость принять новый избирательный закон, чтобы дать возможность электорату привести во власть новых людей.

Участники демонстраций в Ираке требуют, чтобы следующий премьер-министр не был связан с традиционными иракскими политическими группами.

Тем временем, в Ираке во вторник наблюдалась активизация протестов: так, активисты занимали трассы на юге страны, улицы местных городов, блокировали доступ в школы, университеты и правительственные учреждения.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 460 человек, 25 тыс. человек были ранены.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на коррупцию, неудовлетворительную экономическую ситуацию, несмотря на прибыли от нефтедобычи, и на безработицу среди молодежи: люди этой возрастной категории составляют более половины граждан Ирака. Однако затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему, созданную по итогам военной кампании в Ираке 2003 года: демонстранты призывают принять новую конституцию и новый избирательный закон, а также предпринять другие политические меры.

1аю ар

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