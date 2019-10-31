Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 15:47

***Президент поддержал возможность досрочных выборов

Дубай. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирака Бахрам Салех в четверг заявил о готовности премьера страны Адиля Абдула-Махди подать в отставку с этого поста, как только политические лидеры определятся с его преемником, передает агентство Associated press (AP).

Выступая с телевизионной речью, президент также сказал, что готов поддержать инициативу с досрочными выборами в Ираке, но с условием принять перед выборами новый избирательный закон.

"Я соглашусь провести досрочные выборы - по принятии нового избирательного закона и (формирования - ИФ) новой избирательной комиссии", - сказал президент.

Он выступил в поддержку требований протестующих, однако подчеркнул, что воплощать их в жизнь можно лишь конституционными методами.

Акции протеста в Ираке начались в октябре. Они возобновились в конце прошлой недели с новой силой. Только за первую неделю протестов в этой стране погибли около 150 человек. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!