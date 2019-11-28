Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 16:34

***В беспорядках в этом городе погибли более 20 человек

(техповтор, уточняется слаглайн)

Дубай. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди в четверг снял с должности командира, которого ранее в этот же день направили для восстановления порядка в город Эн-Насирия, сообщает сайт межарабского телеканала "Аль-Арабийя".

Телеканал отмечает, что после того, как генерал Джамиль Шуммари получил это назначение, число погибших в результате беспорядков в Эн-Насирии достигло 22 человек, а еще более 180 получили ранения.

"Аль-Арабийя" отмечает, что ситуация в Эн-Насирии ухудшилась после отправки на юг Ирака военных подразделений для восстановления порядка.

Согласно данным СМИ, беспорядки в Ираке за последние два месяца унесли жизни более 350 человек, около 15 тыс. получили ранения. Иракцы выходят на акции, чтобы выразить недовольство социальной политикой руководства страны - высокой безработицей, низкими социальными пособиями, коррупцией, и в целом политической системой в стране.

1аю

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