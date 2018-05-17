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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 21:17 17.05.2018 - 21:17

Дубай. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Суд в Ираке вынес смертный приговор гражданину России, который был признан виновным в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в четверг сайт ливанского издания "Дейли стар" со ссылкой на местные судебные органы.

По данным издания, речь идет о россиянине с фамилией Хассанов, однако его имя не уточняется.

За последние месяцы иракские суды приговорили к высшей мере наказания более 300 человек, 100 из которых - иностранцы. Все они обвиняются в связях с боевиками ИГ.

Большинство осужденных являются турецкими гражданами, а также выходцами из бывших советских республик.

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