Иракский суд вынес смертный приговор россиянину за причастность к ИГ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дубай. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Суд в Ираке вынес смертный приговор гражданину России, который был признан виновным в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в четверг сайт ливанского издания "Дейли стар" со ссылкой на местные судебные органы.
По данным издания, речь идет о россиянине с фамилией Хассанов, однако его имя не уточняется.
За последние месяцы иракские суды приговорили к высшей мере наказания более 300 человек, 100 из которых - иностранцы. Все они обвиняются в связях с боевиками ИГ.
Большинство осужденных являются турецкими гражданами, а также выходцами из бывших советских республик.
Тэ эф ри
Интерфакс