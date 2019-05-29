Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 15:50

Париж. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Суд Багдада в среду вынес смертный приговор 29-летнему выходцу из Франции Ясину Саккаму за то, что он вступил в ряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщают французские СМИ.

Таким образом, уточняют СМИ, число французов, приговоренных в Ираке за последние дни к смерти за членство в ИГ, составило семь человек.

Возглавляемая США коалиция против ИГ ранее передала иракским властям 12 выходцев из Франции. Еще пять человек из этой группы все еще ожидают приговора.

В свою очередь правительство Франции настаивает на том, что ее совершеннолетние граждане, связанные с ИГ и воевавшие на Ближнем Востоке, должны предстать перед местным судом, а не подвергаться процедуре депортации на родину. В то же время Париж выступает против вынесения им смертного приговора.

СМИ напоминают, что ранее Ирак принял у себя тысячи боевиков ИГ, включая сотни иностранцев, которых взяли в плен курдские ополченцы во время боев против ИГ в Сирии.

1аю ар

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