Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 9:23

*** Багдад осудил операцию США по устранению Сулеймани

Дубай. 3 января. ИНТЕРФАКС - Влиятельный иракский шиитский богослов Муктада ас-Садр отдал распоряжение подчиненным ему отрядам ополчения быть готовым защищать Ирак, сообщает в пятницу курдский телеканал "Рудау".

Приказ Муктада ас-Садра, чей блок "ас-Сауйрун" одержал победу на парламентских выборах в Ираке в мае 2018 года, прозвучал после того, как США провели операцию по уничтожению командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

"Я, будучи главой иракского национального сопротивления, приказываю моджахедам, особенно "Армии имама Махди".... и всем национальным, дисциплинированным группам, подчиняющимся нам, быть готовыми защитить Ирак", - приводит телеканал выдержки из заявления богослова.

В то же время ас-Садр призвал сохранять спокойствие и не дать Ираку оказаться в еще одном кризисе.

"Рудау" напоминает, что Муктада ас-Садр сформировал "Армию Махди" в 2003 году, и затем она сражалась с американским контингентом в Ираке. В 2008 году "Армию Махди" распустили, но воссоздали в 2017 году уже для борьбы с группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Тем временем исполняющий обязанности главы иракского правительства Адиль Абдул Махди осудил операцию США по устранению Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса , а также призвал парламент собраться на чрезвычайную сессию в связи со сложившейся ситуацией.

"Убийство иракского командира (Мухандиса - ИФ)... это агрессия против Ирака, его государственности, его правительства и народа", - цитируют западные СМИ заявление Махди.

Он добавил, что подобные действия США прямо нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского военного ведомства.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

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