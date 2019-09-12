Абу-Даби. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Министры Ирака и Нигерии Тамир Габдан и Тимипре Силва официально пообещали ОПЕК+ к октябрю выполнить свои обязательства на 100%.
"Ирак уже снижает добычу, к октябрю будет 100-процентное исполнение", - сказал Габдан
При этом он выразил уверенность, что сделку ОПЕК+ нужно продолжать, что это играет позитивную роль на рынке.
"Это официальное заявление министерства", - сказал министр Нигерии Силва. По его словам, уже в сентябре страна постарается снизить свое отставание от обязательств по сделке ОПЕК+ на 50%.
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