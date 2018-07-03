Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 15:51 03.07.2018 - 15:51

Дубай. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Ирака начали строительство заградительных сооружений вдоль границы с Сирией, чтобы воспрепятствовать проникновению террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) на территорию страны, пишет во вторник межарабское издание "Аль-Масдар".

По его информации, строительные работы начались накануне в иракском городе Джурф ас-Сахар.

Боевики ИГ захватили ряд крупных иракских городов в 2014 году. Главным оплотом ИГ в Ираке с лета 2014 года был Мосул. В октябре 2016 года иракские военные начали наступление, направленное на его освобождение. В июле 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сделал официальное объявление о поражении террористов в Мосуле.

При этом ИГ по-прежнему контролирует некоторые участки пустынных территорий в восточной Сирии, что, по мнению иракских властей, позволяет террористам проникать в страну.

1кю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line