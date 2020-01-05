Этот контент был опубликован 5 января 2020 г. 15:38

Дубай. 5 января. ИНТЕРФАКС - МИД Ирака заявил протест США в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя руководителя иракских Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандиса.

Посол США в Багдаде в воскресенье был вызван в иракский МИД, где ему было заявлено, что убийства в результате проведенной американскими военными по приказу президента Дональда Трампа акции являются "вопиющим нарушением суверенитета Ирака и всех международных законов и норм, регулирующих отношения между странами, и запрещающих использование их земель для совершения нападений на соседние страны".

О гибели в Багдаде Сулеймани и аль-Мухандиса стало известно в минувшую пятницу. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

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